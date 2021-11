Kahn über Flick: „Hätten wir härter eingreifen müssen?“

Oliver Kahn hat sich zum Abschied des ehemaligen Bayern-Trainers Hansi Flick zum Ende der vergangenen Saison geäußert. Der Vorstandschef sagt in der ‚Amazon‘-Doku ‚FC Bayern – behind the Legend‘: „Möglicherweise hat es Momente gegeben, in denen wir uns hätten fragen müssen: Hätten wir härter eingreifen müssen? Oder hätten wir hier und da mehr kommunizieren müssen?“

Unter der Anzeige geht's weiter

Flick hatte im April seinen Wunsch um Vertragsauflösung ohne vorherige Absprache mit den Verantwortlichen öffentlich gemacht. Hintergrund waren fraglos auch Streitigkeiten mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Kahn meint aber: „Hasan wurde alle Schuld hingeschoben. Ich glaube, das ist eine extrem verkürzte Sicht der Dinge.“ Mittlerweile ist Flick Bundestrainer.