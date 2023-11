Werder: Plant Weiser den Wechsel?

Eine Vertragsverlängerung mit Mitchell Weiser ist für Werder Bremen in weite Ferne gerückt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schließt der 29-jährige Rechtsverteidiger die Unterzeichnung eines neuen Arbeitspapiers bei seinem derzeitigen Klub vorerst aus. Vielmehr ziele Weiser derzeit darauf ab, einen Wechsel zu einem größeren Klub in die Wege zu leiten.

Deshalb wechselte der Bremer Leistungsträger auch kürzlich seinen Berater und wird ab sofort wieder von Christian Nerlinger und dessen Agentur vertreten. Weisers Vertrag läuft im Sommer aus, dementsprechend wäre der gebürtige Troisdorfer für die kommende Spielzeit ablösefrei verfügbar. Zuletzt flirtete Weiser offensiv mit einem Transfer nach Spanien. „Es ist der Fußball, der mir am besten gefällt. In Deutschland wird der Ball sehr häufig lang gespielt, in Spanien nicht so oft. Ich mag diesen Pass-Fußball“, so Weiser gegenüber der ‚DeichStube‘.

Weiser ließ bereits mit einer Aussage aufhorchen: „Ich zögere, weil ich ambitioniert bin und vom Verein das Gefühl haben will, dass man größere Ziele als den Klassenerhalt hat. Auf dieses Signal warte ich.“ Daraufhin ließ Leiter der Profiabteilung Clemens Fritz die ‚Bild‘ wissen: „Wir werden in nächster Zeit Gespräche über eine gemeinsame Zukunft führen.“ Wird man Weiser keinen ambitionierten Plan vorlegen können, sieht wohl alles nach einer Trennung im Sommer aus.