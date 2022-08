In der Warteschleife: Was ist mit Özcan?

Weniger als 20 Minuten waren am gestrigen Samstag gegen Werder Bremen gespielt, da musste Mahmoud Dahoud den Platz verlassen. Für den an der Schulter verletzten Mittelfeld-Motor kam Emre Can in die Partie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Isoliert betrachtet ist das sicherlich kein verwunderlicher Wechsel, allerdings hätte Edin Terzic durchaus auch Salih Özcan bringen können. Doch der Neuzugang aus Köln musste weiter die Bank wärmen. Auch später, als Borussia Dortmund vermeintlich komfortabel mit 2:0 führte, war kein Platz für den 24-Jährigen, der weiterhin keine Pflichtspielminute für seinen neuen Arbeitgeber absolviert hat.

Am Anfang seiner Dortmunder Zeit – das gehört auch zur Wahrheit – setzte Özcan eine Verletzung außer Gefecht. Vor dem Werder-Spiel äußerte sich der Rechtsfuß deshalb eher diplomatisch: „Durch die Verletzung habe ich eine Zwangspause machen müssen, aber man sagt ja so schön: Die Saison ist ein Marathon, kein Sprint. Ich gebe Gas, um wieder auf dem Platz zu stehen. Es geht aufwärts.“

Fans wettern gegen Terzic-Wechsel

Derweil hat Edin Terzic das volle Unverständnis der Fans abbekommen. Die BVB-Anhänger wetterten nach der 2:3-Pleite gegen die Personalentscheidung des Cheftrainers, schließlich war es Can, der nach seiner Einwechslung wieder einmal fahrig agierte und unter anderem das 2:2 durch Niklas Schmidt ermöglichte.

Von Özcan erhofft man sich zukünftig genau das Gegenteil von dem, was die Niederlage gegen Werder einleitete. Der türkische Nationalspieler steht für unbändigen Einsatz, dynamische Läufe im Mittelfeld und positive Körpersprache. Darüber hinaus ist Özcan auch technisch versiert, die spielerische Komponente würde mit ihm also nicht leiden.

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) tritt die Borussia bei der krisengeplagten Hertha an. Ob Özcan dann schon ein Kandidat für die Startelf ist, wird Terzic im Laufe der Trainingswoche entscheiden. Ein wichtiges Zeichen für Spieler und Mannschaft wäre es allemal.