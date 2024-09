United schnappt bei Arsenal zu

Manchester United hat Toptalent Chido Obi-Martin vom FC Arsenal verpflichtet. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Medizincheck des 16-Jährigen bereits absolviert und die Unterschrift gesetzt. Zudem soll die Routineuntersuchung durch die Premier League abgeschlossen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Stürmer war 2022 vom FC Kopenhagen in die Jugend der Gunners gewechselt. In der abgelaufenen Saison konnte er in der U18 Premier League mit 32 Toren und drei Vorlagen in 20 Spielen auf sich aufmerksam machen.