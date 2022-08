Zwei Klubs wollen Ballo-Touré

Fodé Ballo-Touré könnte den AC Mailand in der laufenden Transferperiode noch verlassen. Unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato kann Berichte aus Italien bestätigen, laut denen der senegalesische Nationalspieler mit Blick auf die anstehende WM über einen Wechsel nachdenkt. An Interessenten mangelt es dem 25-Jährigen nicht. Nottingham Forest und der OGC Nizza wollen den Linksverteidiger verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Galatasaray wurde gerüchteweise bereits mit Ballo-Touré in Verbindung gebracht. Der Senegalese war 2021 von der AS Monaco zu Milan gewechselt, kommt dort aber nicht an Platzhirsch Theo Hernández vorbei. Insgesamt stehen bislang nur zwölf Pflichtspieleinsätze zu Buche.