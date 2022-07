Mainz 05: Niakhaté-Verkauf vor dem Abschluss

Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als könnte der Transfer von Moussa Niakhaté zu Nottingham Forest doch noch scheitern, haben sich die Seiten nun offenbar deutlich angenähert. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, befinden sich die Verhandlungen zwischen den Tricky Trees und Mainz 05 in den finalen Zügen.

In den Gesprächen über die Ablöse für den 26-jährigen Innenverteidiger haben Forest und die 05er eine grundsätzliche Einigung erzielt, so Romano. Nur noch letzte Details seien zu klären. Zuletzt stand eine Summe von rund zwölf Millionen Euro im Raum.

Niakhaté ist noch bis 2023 an Mainz gebunden. Sportvorstand Christian Heidel machte bereits wiederholt klar, mit dem Mannschaftskapitän nicht ins letzte Vertragsjahr gehen zu wollen. In vier Jahren bei den Rheinhessen stand Niakhaté in insgesamt 128 Bundesliga-Spielen auf dem Platz.