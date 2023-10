SV Werder: Der komplizierte Deman-Transfer

Der Sommer-Wechsel von Olivier Deman (23) zum SV Werder Bremen ging nicht reibungslos über die Bühne. Der belgische Mittelfeldspieler berichtet gegenüber der ‚Bild‘: „Die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen waren nicht so einfach. Am Anfang hatte ich keine Zweifel, aber dann hat es sich hingezogen. Als Spieler überlegst du dann, was wohl passieren wird. Aber ich hatte immer das Vertrauen, dass es noch klappen wird.“ Für vier Millionen Euro Ablöse ging der Deal am Ende über die Bühne.

Zuspruch für den Transfer von Cercle Brügge nach Bremen gab es auch vom belgischen Nationaltrainer Domenico Tedesdo, wie Deman verrät: „Ich habe mit ihm zwei Wochen vor Ende des Transfer-Fensters gesprochen. Er meinte, Werder ist das perfekte Team für mich, um mich als junger Spieler weiterzuentwickeln. Er hat nicht nur sehr positiv über den Verein gesprochen, sondern auch über die Stadt und das ruhige Umfeld.“