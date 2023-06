Fenerbahce verpflichtet Dzeko

Fenerbahce landet einen Transfer-Coup. Der türkische Erstligist verkündet offiziell, dass Edin Dzeko an den Bosporus wechselt. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer kommt vom Champions League-Finalisten Inter Mailand.

Dzeko wechselt ablösefrei, nach zwei Jahren bei den Nerazzurri läuft sein Vertrag diesen Sommer aus. Mit dem 37-jährigen Torjäger will Fenerbahce in der kommenden Saison Meister Galatasaray vom Thron stoßen. In der abgelaufenen Saison wurde man mit acht Punkten Rückstand Tabellenzweiter.

