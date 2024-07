Neuer Zweikämpfer: Kiel verpflichtet Gigovic

Holstein Kiel rüstet sich für den Abstiegskampf in der Bundesliga. Wie der Nordklub bekanntgibt, wechselt Armin Gigovic an die Förde. Der 22-Jährige kommt vom russischen Klub FK Rostov. Zur genauen Vertragslaufzeit machen die Störche keine Angaben. „Ich freue mich, dass wir Armin von unserem Weg hier bei Holstein Kiel überzeugen konnten und er diesen zukünftig mitgestalten wird“, so Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann.

Gigovic war in den vergangenen eineinhalb Spielzeiten an den FC Midtjyland verliehen und gewann mit dem Klub in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft. Bei den Dänen lief der zweikampfstarke zentrale Mittelfeldspieler in 53 Partien auf und steuerte dabei vier Scorerpunkte bei. Sein Vertrag in Russland lief noch bis zum kommenden Sommer. Der bosnische Nationalspieler ist der fünfte Neuzugang des Bundesliga-Aufsteigers.