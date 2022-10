Gakpos geplatzter Wechsel zu United: „Es war eine Schande“

Nicht Lionel Messi, nicht Neymar, nicht Ballon d´Or-Gewinner Karim Benzema, nicht Robert Lewandowski und auch nicht Erling Haaland – sondern Cody Gakpo. Er ist es, der in den großen europäischen Ligen die meisten Torbeteiligungen sammeln konnte. Der 23-Jährigen hat in 18 Pflichtspielen bereits 13 Treffer und 11 Assists für seinen Verein PSV Eindhoven zu verbuchen.

Längst ist klar: Die Topklubs stehen Schlange. Im vergangenen Sommer war das allen voran Manchester United. Zum Interesse der Red Devils äußerte sich der begehrte Niederländer in der englischen Zeitung ‚The Times‘: „Ich war kurz davor, zu wechseln. Ich habe einige Male mit Erik ten Hag gesprochen. Am Ende hat es nicht geklappt. Es war eine Schande für mich und meine Entwicklung, weil Manchester United einer der größten Mannschaften der Welt ist, aber auch für PSV, denn einen Spieler zu Manchester United zu transferieren, ist eine gute Sache für den Verein.“

Keine Reue gegenüber dem Heimatverein

Am Fokus für die aktuelle Spielzeit hat der gescheiterte Wechsel nichts geändert. „In der Woche vor Transferschluss musste ich entscheiden, ob ich zu Leeds oder Southampton gehe. Am Ende bin ich geblieben, aber es war eine stressige Zeit. Es war hektisch, aber ich habe mich relativ schnell erholt.“ Seine Zahlen belegen es.

Gakpo wuchs im Süden Eindhovens, in Stratum, auf und spielte dort mit seinem älteren Bruder Sidney auf dem Johan Cruyff Court, einem Betonplatz. Im Alter von sechs Jahren kam er an die Akademie von PSV. Daher war der Verbleib bei seinem Jugendklub „keine Strafe“ - im Gegenteil. „Ich mag es hier. Ich will hier Trophäen gewinnen und mein Bestes für den Verein geben“, so der Angreifer. Allerdings müsse er sich bei einem Angebot wie diesem aus der Premier League schon Gedanken machen und diese Option in Betracht ziehen.

Bevor das Thema im Winter wieder heiß werden könnte, steht die WM in Katar auf der Agenda. Gakpo dürfte Teil der niederländischen Auswahl sein und hat somit die Chance, seinen Marktwert weiter in die Höhe zu treiben. Die etwas kleinere Bühne bietet sich dem 1,89 Meter großen Rechtsfuß am morgigen Donnerstag (19 Uhr), wenn Eindhoven zum Nachholduell beim FC Arsenal in der Europa League gastiert.