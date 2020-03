HSV: Nerlinger dementiert Dorsch-Verhandlungen

Niklas Dorsch vom 1. FC Heidenheim flog mit seinem Berater Christian Nerlinger am Montag nicht nach Hamburg, um dort mit dem Hamburger SV zu verhandeln. „Es hat kein Treffen zwischen Niklas und dem HSV gegeben – das war ein rein privater Termin in Hamburg. Bezüglich der sportlichen Zukunft von Niklas stehen wir aktuell mit keinem Verein in Kontakt. Der volle Fokus gilt den Aufgaben mit dem 1. FC Heidenheim“, erklärt Nerlinger auf Anfrage von ‚Transfermarkt.de‘.

Am gestrigen Dienstag vermied der Berater des 23-jährigen Mittelfeldspielers noch ein konkretes Dementi. Da Dorschs Vertrag in Heidenheim zeitnah (2021) ausläuft und der HSV sowohl im Winter als auch im vergangenen Sommer Interesse an dem U21-Nationalspieler zeigte, lag eine Verhandlung zwischen den Parteien nahe. Trotz des Privattermins in der Hansestadt könnte das Thema Dorsch also bei den Rothosen noch nicht beendet sein.