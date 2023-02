Félix: Durch Chelsea-Wechsel „viel mehr Freiheit“

João Félix ist offenbar erleichtert, nicht mehr im engen Taktikkorsett unter Diego Simeone bei Atlético Madrid zu spielen. Im Interview mit ‚Eleven Sports‘ ließ der Winter-Neuzugang vom FC Chelsea verlauten: „Die Position, auf der ich spiele, und die Art und Weise, wie wir spielen, unterscheidet sich von der Art und Weise, wie wir bei Atlético gespielt haben. Die Mannschaften, gegen die wir spielen, sind andere. Natürlich habe ich viel mehr Freiheit, meinen Fußball in die Praxis umzusetzen, um auf dem besten Niveau zu sein.“

Grundsätzlich fühle sich der 23-Jährige sehr wohl an der Stamford Bridge. „Natürlich ist es gut, hier zu sein. In diesem Verein zu sein, ist anders“, so der portugiesische Nationalspieler. Mit seinen Zielen bei den Blues für den Rest der Saison hält der Offensivspieler auch nicht hinter dem Berg: „Ich will die Champions League. 100 Prozent, das Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen.“

