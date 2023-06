Barça schnappt sich Abwehrtalent Faye

Der FC Barcelona hat sich ein begehrtes Abwehrtalent gesichert. Wie die Katalanen bekanntgeben, schließt sich Mikayil Faye dem Klub an und unterschreibt einen Vierjahresvertrag. Der 18-jährige Senegalese wechselt vom kroatischen Zweitligisten NK Kustosija Zagreb nach Katalonien.

Barça stattet den Youngster mit einer Ausstiegsklausel über 400 Millionen Euro aus. An Faye hatte dem Vernehmen nach auch Borussia Dortmund Interesse gezeigt. Für Kustosija bestritt der Linksfuß in der abgelaufenen Saison 13 Spiele, elf davon von Beginn an. Nun soll Faye bei Barça weiter reifen.

