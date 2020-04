Zakaria-Berater: „Borussia passte am besten“

Berater Mathieu Béda hat den Wechsel von Denis Zakaria zu Borussia Mönchengladbach im Sommer 2017 erläutert. „Denis hatte schon damals in Bern die Möglichkeit, zu einem noch größeren Klub als Gladbach zu wechseln, aber Borussia hat am besten zu ihm und seiner Situation gepasst“, so der Agent gegenüber der ‚Rheinischen Post‘.

Generell gelte: „Es geht darum, ob das Projekt zu einem Spieler passt, ob er dabei eine wichtige Rolle spielen und oft zum Einsatz kommen kann.“ Für Zakaria könnte bald der nächste Karriereschritt anstehen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wurde zuletzt mit zahlreichen Top-Teams in Verbindung gebracht. Gladbach will den 2022 auslaufenden Vertrag gerne verlängern.