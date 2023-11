Inter: Zwei Klubs wollen Bisseck ausleihen

Im Januar könnte Yann-Aurel Bisseck seinen neuen Klub Inter Mailand schon wieder verlassen. Wie das Portal ‚fcinternews.it‘ berichtet, haben sich zwei Vereine bei den Nerazzurri gemeldet, um ein potenzielles Leihgeschäft zu eruieren. Dabei handele es sich um Frosinone Calcio und den FC Turin.

Bei beiden Klubs dürfte der gebürtige Kölner auf deutlich mehr Spielpraxis hoffen. Für Inter stehen bislang nur magere acht Einsatzminuten in der Serie A auf dem Konto. Bei Torino könnte der 22-Jährige für den Langzeitverletzten Perr Schuurs (23) in die Bresche springen. Der Niederländer zog sich am 21. Oktober ausgerechnet gegen Inter (0:3) einen Kreuzbandriss zu.