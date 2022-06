Rostock holt Thill

Der nächste neue Akteur für den FC Hansa Rostock heißt Sébastien Thill. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt der luxemburgische Nationalspieler vom FC Progrès Niederkorn in den hohen Norden und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Zur Ablöse werden keine Angaben gemacht.

Der 28-Jährige, in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Champions League-Teilnehmer Sheriff Tiraspol aus Moldawien aktiv, freut sich auf seinen neuen Klub: „Schon nach dem ersten Gespräch war meine Entscheidung klar, dass ich unbedingt nach Rostock will. Hansa ist einfach ein geiler Verein mit großer Tradition in Deutschland und einer unglaublichen Fanbase.“