EM-Verschiebung – Nachholtermin früher als gedacht?

In Europa wird nur noch in wenigen Ländern gegen den Ball getreten. Und es ist eine Frage der Zeit, bis auch die Türkei und Co. den Ligabetrieb aufgrund des grassierenden Coronavirus' ruhen lassen. Die Folge: Es könnte im Sommer zu zahlreichen Nachholpartien der diversen Ligen kommen. Die EM kann aller Voraussicht nach nicht stattfinden.

Doch offenbar müssen sich die Fans nicht unbedingt bis zum Sommer 2021 gedulden, ehe das Kontinentalturnier nachgeholt wird. Nach Informationen des englischen ‚Telegraph‘ denkt man bei der UEFA darüber nach, für den kommenden Winter einen neuen Anlauf anzupeilen.

Vorschlag an die Landesverbände

Diese Idee soll den 55 Mitgliedsstaaten der UEFA in Kürze vorgetragen werden, so der ‚Telegraph‘.

Fakt ist allerdings: Selbst wenn grundsätzliche Bereitschaft bei den Landesverbänden bestehen würde, bliebe dennoch abzuwarten, inwieweit sich der Virus in den kommenden Wochen und Monaten eindämmen lässt. Verlässliche Prognosen trauen sich die Experten dieser Tage nicht zu.