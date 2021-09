Salernitana: Ribérys Medizincheck steht an

Franck Ribéry bleibt aller Vorraussicht nach eine weitere Saison in Italien. Wie Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, wird der französische Flügelspieler am morgigen Montag bei US Salernitana eintreffen, um den Medizincheck zu absolvieren.

Beim Serie A-Aufsteiger wird der 38-Jährige dem Vernehmen nach ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro plus Boni einstreichen. Die interessierten Hellas Verona und Sampdoria Genua sowie der türkische Klub Karagümrük gehen leer aus. Zuletzt spielte Ribéry beim AC Florenz.