Real Madrid: Modric & Marcelo mit Corona infiziert

Real Madrid wird eine Weile auf die Dienste von Luka Modric und Marcelo verzichten müssen. Wie der Verein verkündet, liegen bei beiden positive Corona-Tests vor. Ob die Spieler Symptome aufweisen, wird in der Meldung nicht erwähnt.

Für Real geht es am Sonntag in der Liga gegen den Abstiegskandidaten FC Cádiz. Die Ausfälle der beiden wiegen dabei unterschiedlich schwer. Während Modric mit seinen mittlerweile 36 Jahren immer noch Stammspieler ist und zuletzt im Stadtduell gegen Atlético (2:0) brillierte, ist der 33-jährige Marcelo in dieser Saison, auch verletzungsbedingt, zunehmend außen vor. Zumindest das Spiel am Sonntag werden beide verpassen.