Bestätigt: Saison für Bayer-Duo gelaufen

Bayer Leverkusen muss im Saisonendspurt auf Robert Andrich (28) und Odilon Kossounou (22) verzichten. Wie die Werkself offiziell mitteilt, hat sich Kossounou bei der gestrigen 0:1-Niederlage gegen die AS Rom eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Andrich hat es dagegen mit einem Mittelfußbruch im linken Fuß schwerer erwischt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung in der Schlussphase der gestrigen Europa League-Partie zugezogen und von einem „schlechten Geräusch“ berichtet. „Wir werden sehen, ob sein Fuß geprellt oder gebrochen ist. Fällt er den Rest der Saison aus, sind das schlimme Nachrichten“, hatte Cheftrainer Xabi Alonso vor der Bekanntgabe der Diagnose gesagt. Während Andrich in 41 Pflichtspielen zum Einsatz kam, stand Kossounou in 35 Partien auf dem Platz.

Lese-Tipp

Medien: Auch England-Duo an Adli interessiert – Bayer nennt Preis