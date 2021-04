Spanier berichten: Mbappé sagt PSG ab und will zu Real

Wie wichtig Kylian Mbappé für Paris St. Germain ist, demonstrierte der französische Topstürmer beim wilden Champions League-Schlagabtausch gegen Titelträger Bayern München. Mit zwei Toren war Mbappé der Hauptverantwortliche für den schmeichelhaften 3:2-Auswärtssieg der Gäste aus Paris am gestrigen Mittwochabend.

Einem Bericht aus Spanien zufolge will der 22-jährige Weltmeister seine Tore allerdings zukünftig in einem anderen Trikot erzielen. Laut dem TV-Sender ‚Cuatro‘ hat Mbappé die PSG-Verantwortlichen bereits in Kenntnis gesetzt, seinen 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Damit scheint der wochenlange Poker für die Hauptstädter ein denkbar schlechtes Ende zu nehmen.

Wunschziel Real

Ein Wunschziel habe Mbappé auch bereits: Er möchte, so berichtet ‚Cuatro‘, zu Real Madrid – und das schon im kommenden Sommer. Die Königlichen gelten schon länger als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung des pfeilschnellen Angreifers.

Da Mbappé aber noch über ein Jahr Vertrag hat, wird Real eine enorme Ablöse zahlen und obendrein PSG seine Zustimmung für einen Wechsel erteilen müssen. Dem katarisch finanzierten Ligue 1-Champion ist durchaus zuzutrauen, dass er auf Geld verzichtet, um länger auf die Qualitäten seines wohl schon jetzt wichtigsten Feldspielers setzen zu können.