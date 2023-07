Fener holt Tadic an Bord

Dusan Tadic wird künftig in der türkischen Süper Lig auf Torejagd gehen. Der 34-jährige Flügelspieler wechselt zu Fenerbahce und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Der Deal geht ablösefrei über die Bühne, weil der Serbe sein Arbeitspapier bei Ajax Amsterdam aufgelöst hatte.

Tadic hat bei Ajax eine erfolgreiche Ära geprägt: In den vergangenen fünf Jahren war der Serbe in 241 Partien an bemerkenswerten 217 Treffern direkt beteiligt (105 Tore, 112 Vorlagen), gewann dreimal die Meisterschaft, zweimal den Pokal und erreichte in der Saison 2018/19 das Halbfinale der Champions League. Nun versucht der 98-fache Nationalspieler in der Türkei sein Glück.

