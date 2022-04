Koeman kehrt als Bondscoach zurück

Bei seinem dritten Engagement als niederländischer Nationaltrainer will Louis van Gaal in Katar für Furore sorgen. Sein Erbe steht schon jetzt fest. Wie sein Vorgänger hat auch Ronald Koeman bereits eine Vergangenheit als Oranje-Coach.

Wie der KNVB offiziell bestätigt, kehrt der frühere Libero auf den Bondscoach-Stuhl zurück. Koeman soll die Niederländer durch die EM-Qualifikation für das Endrundenturnier 2024 in Deutschland und zur WM 2026 in Nordamerika führen.

„Ich freue mich auf die neue Zusammenarbeit. Vor etwas mehr als eineinhalb Jahren habe ich die niederländische Nationalmannschaft nicht aus Unzufriedenheit verlassen. Mein Aufenthalt hat sich gut angefühlt, die Ergebnisse waren gut und das Zusammenspiel mit den Nationalspielern war gut. Diesen Weg werden wir bald fortsetzen. Das steht für mich fest“, so Koeman.

Vor seinem Engagement beim FC Barcelona hatte der 59-Jährige von 2018 bis 2020 bei der Elftal an der Seitenlinie gestanden. Damals führte er die Niederländer ins Finale der Nations League, das mit 0:1 gegen Portugal verlorenging.

