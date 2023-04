Fortuna: Appelkamp will in die Bundesliga

Shinta Appelkamp sieht sich nicht dauerhaft in der zweiten Liga. „Ich habe nun fast drei Jahre in der zweiten Liga gespielt, das war eine wichtige Zeit für mich. Aber ich möchte natürlich nicht für immer in dieser Liga bleiben, sondern möglichst bald den Sprung in die Bundesliga schaffen. Am liebsten mit Fortuna“, so der offensive Mittelfeldspieler gegenüber ‚Transfermarkt.de‘.

Bis 2026 ist Appelkamp noch an die Fortuna gebunden. In der laufenden Saison kommt der 22-Jährige auf fünf Tore und sieben Assists in 27 Zweitliga-Spielen. Düsseldorf steht in der Tabelle auf dem fünften Tabellenplatz, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt neun Zähler. Appelkamp schätzt die Lage wie folgt ein: „Beim Blick auf die noch zu vergebenden Punkte würde schon noch etwas nach oben gehen. Aber wenn man realistisch ist, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, nachdem wir in den letzten Wochen wichtige Spiele nicht voll auf unsere Seite ziehen konnten.“

