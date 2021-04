Sky berichtet: Topklubs buhlen um Lewandowski

Mehrere Topklubs wollen den Versuch wagen, Robert Lewandowski vom FC Bayern München loszueisen. Laut ‚Sky‘ gab es bereits von einem der nicht namentlich bekannten Spitzenklubs eine konkrete Anfrage an der Säbener Straße bezüglich der Verfügbarkeit des 32-Jährigen.

Dem Bezahlsender zufolge lehnte man beim Rekordmeister jedoch dankend ab. Die Münchner haben kein Interesse daran, den zweitbesten Bundesligaschützen der Geschichte abzugeben. Noch bis 2023 ist Lewandowski an die Bayern gebunden. Eine vorzeitige Trennung vom Torjäger, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 37 Pflichtspielen 43 Treffer erzielte, scheint ausgeschlossen.

„Über Lewandowski denken wir nicht nach. Er ist der beste Stürmer in Europa und Weltfußballer. Ein solcher Spieler ist ein Juwel. Da bin ich relativ entspannt“, sagte Bayerns Vereinspräident Herbert Hainer noch vor rund zwei Wochen zu einem möglichen Lewandowski-Vekauf.

Weit fortgeschritten sind die Bemühungen der interessierten Klubs laut ‚Sky‘ noch nicht, dennoch besteht offenbar bereits Kontakt zu Lewandowskis Berater. Dass die Bayern nicht an einem Verkauf interessiert sind, macht auch die Haltung der Münchner zu einer etwaigen Nicht-Verpflichtung von Erling Haaland deutlich. Lewandowski soll nach Möglichkeit noch lange seine Schuhe an der Säbener Straße schnüren, eventuell sogar über 2023 hinaus.