Mainz 05: Szalai feiert Trainingscomeback

Der FSV Mainz 05 kann wieder auf Ádám Szalai setzen. Wie die Rheinhessen offiziell bekanntgeben, hat sich der Ungar von seiner Kopf-OP kurz vor Weihnachten erholt und steht Trainer Bo Svensson für das kommende Bundesligaspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) zur Verfügung.

Ob es Szalai gegen seinen Ex-Klub direkt in den Kader schafft, steht noch nicht fest. „Ich werde auf jeden Fall in dieser Woche dafür kämpfen und alles dafür tun, im Kader zu stehen und vielleicht sogar Minuten zu bekommen. Generell freue ich mich auf das Spiel, weil ich in Hoffenheim eine sehr schöne Zeit hatte“, so der 34-Jährige.