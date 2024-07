Nach Schalke-Leihe: Augsburg schnappt sich Bayern-Talent Kabadayi

Für Yusuf Kabadayi zahlte sich das Gastspiel beim FC Schalke 04 in Liga zwei voll aus. Der vom FC Bayern verliehene Offensivakteur sammelte nicht nur reichlich Spielpraxis (23 Zweitliga-Einsätze), sondern empfahl sich auch für höhere Aufgaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Zuschlag geht an den FC Augsburg. Wie die Fuggerstädter offiziell mitteilen, unterschreibt der deutsche U20-Nationalspieler ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier. Dem Vernehmen nach kassieren die Münchner rund 900.000 Euro Ablöse. Durch erfolgsabhängige Boni könnte die Summe noch auf 1,1 Millionen steigen.

Lese-Tipp

Paderborn: Der Preis für Michel

Zudem sichert sich der deutsche Rekordmeister zwar keine Rückkaufklausel, aber dafür die sogenannten Matching Rights, durch die Augsburg die Münchner über ein künftig eingehendes Angebot für Kabadayi informieren muss.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Augsburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass ich mich hier – in der Nähe meiner Heimatstadt München – optimal weiterentwickeln kann“, sagt Kabadayi, „jetzt heißt es für mich, in der Vorbereitung Gas zu geben und mir möglichst viele Spielminuten in der Bundesliga zu verdienen.“

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic fügt an: „Mit Yusuf bekommen wir einen aufstrebenden jungen Offensivspieler, der über eine sehr gute Grundausbildung verfügt. Mit seiner Dribbelstärke, seinen Tempoläufen und mit seinen physischen Anlagen ist er in der Offensive variabel einsetzbar. Nach seiner letzten Station in der 2. Bundesliga soll Yusuf beim FCA den nächsten Entwicklungsschritt in der Bundesliga gehen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und wünschen Yusuf einen guten Start beim FCA.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Begehrtes Talent

Die Augsburger setzen sich im Werben um Kabadayi gegen zahlreiche Interessenten durch. Neben den Glasgow Rangers und der US Lecce war auch Ligarivale FC St. Pauli am Shootingstar dran. Auch die Schalker hätten gerne weiter mit dem flexibel einsetzbaren Angreifer zusammengearbeitet, konnten sich eine Festverpflichtung für rund eine Million Euro aber nicht leisten.