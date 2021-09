Paris frohlockt: „Danke Messi“

Es ist die 74. Minute. Lionel Messi zieht wie so oft in seiner Karriere von halb rechts in Richtung Strafraum, den Ball am begnadeten linken Fuß klebend. Ein Doppelpass mit Kylian Mbappé, der perfekt prallen lässt und Messi zaubert den Ball rechts oben in den Winkel. Der Rest war Jubel. Der Argentinier freute sich wie ein kleines Kind über seinen ersten Treffer, der gleichzeitig im Spitzenspiel gegen Manchester City die Entscheidung brachte – 2:0 und drei wichtige Zähler.

„Danke Messi“, titelt ‚Le Parisien‘ am heutigen Mittwoch. Auch ‚Le Figaro‘ sieht den Argentinier als mitentscheidende Figur auf dem Platz: „Mit Messis Genialität und Mbappés Durchschlagskraft hat PSG City wehgetan.“ Die ‚L'Équipe‘ sah endlich einen Messi, der „frei“ aufspielte.

Knoten geplatzt?

Auch für Mauricio Pochettino war der Treffer ein besonderer, wie er nach dem Spiel verriet. „Die Wahrheit ist, ich habe es gefeiert. Normalerweise tue ich das nicht, ich freue mich eher innerlich. Aber ich habe jahrelang unter Messis Toren gelitten, darum musste ich dieses Mal feiern.“

Der Coach hofft, dass die Tor-Premiere neue Kräfte freisetzt: „Man benötigt eine solche Performance, man muss treffen, damit eine Bindung zum Team entsteht. Er hat sein komplettes Leben in Barcelona verbracht, jetzt ist alles neu, er fühlt sich anders. Ich freue mich für ihn. Er ist ein absoluter Spitzenspieler, aber da erzähle ich euch nichts Neues.“