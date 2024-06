Rangnick begründet Bayern-Absage

Einige Zeit bevor Vincent Kompany als neuer Trainer des FC Bayern vorgestellt wurde, versuchten es die Verantwortlichen der Münchner bei Ralf Rangnick. Im Interview mit dem ‚kicker‘ begründet der Coach der österreichischen Nationalmannschaft seine Absage an den Rekordmeister mit dem besonderen Spirit in seiner Mannschaft, den er vor der Europameisterschaft in Deutschland „nicht gefährden“ wollte.

Den erfahrenen Übungsleiter habe vor allem die drohende Doppelrolle abgeschreckt. „Wenn ich am 1. Mai zugesagt hätte, wäre ich ja nicht ab 15. Juli Trainer des FC Bayern gewesen, sondern ab dem 1. Mai. Und da ist mir schon klar geworden, dass das nicht geht, ohne dass irgendetwas darunter leidet“, so Rangnick. Am Ende sei es für ihn eine der „schwierigsten beruflichen Entscheidungen“ seiner Karriere gewesen.