Ronaldo beendet Durststrecke – Gerüchte um Sommer-Abschied

Sechs Spiele ohne Treffer – eine Serie, die für Cristiano Ronaldo äußerst untypisch ist. Der Weltstar blieb zuletzt vor 13 Jahren mehr als sechs Partien in Folge ohne Tor. Gegen Brighton & Hove Albion platzte am gestrigen Dienstagabend der Knoten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Umzingelt von sechs Gegenspielern lässt Ronaldo einen Verteidiger aussteigen, legt sich den Ball an der Strafraumlinie perfekt vor und schließt trocken ab. Ein sehenswerter Treffer in Ronaldo-Manier, der nicht nur für ihn persönlich wichtig war, sondern auch Manchester United in einem schwierigen Spiel auf die Siegerstraße führte.

Champions League oder Abschied?

Mit dem Arbeitssieg über Brighton rückten die Red Devils auf Champions League-Rang vier vor. Dies hat Ronaldo angeblich zur Voraussetzung für einen Verbleib über den Sommer hinaus gemacht.

Eigentlich soll der 37-Jährige aber auf weitere Titel für seine Sammlung schielen – in der laufenden Spielzeit ist dies für United kaum zu bewerkstelligen. Aus den nationalen Pokalen ist die Mannschaft von Ralf Rangnick bereits ausgeschieden, in der Liga liegt man 20 Punkte hinter Stadtrivale City. Mit Atlético Madrid hat man in der Champions League schon im Achtelfinale einen echten Brocken vor der Brust.

Gerüchte um Sommer-Wechsel

Manchesters anhaltende Formschwäche ist neben der ungeklärten Trainerfrage für die nächste Spielzeit ein Grund, weshalb sich Meldungen um ein mögliches Ende von Ronaldo bei United in den Medien halten. Der Vertrag des fünffachen Champions League-Siegers läuft zwar noch bis 2023, ob man den Star gegen seinen Willen halten würde, darf allerdings angezweifelt werden.

Die ‚Sun‘ bringt gleich drei Klubs ins Gespräch, die als mögliche Abnehmer für den Torjäger in Frage kommen sollen. Neben Paris St. Germain sollen auch die AS Roma und der FC Bayern mit der Idee spielen, bei Ronaldo anzuklopfen.

FT-Meinung