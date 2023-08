BVB-Abwehrsorgen: Bella-Kotchap ein heißer Kandidat

Eine Woche vor Saisonstart bangt Borussia Dortmund um seine Defensive. Beim gestrigen DFB-Pokalspiel gegen TSV Schott-Mainz (6:1) wurde Niklas Süle (27) nach einem Schlag in den Rücken vorzeitig in der 29. Minute ausgewechselt. Für ihn kam der gerade erst wieder genesene Nico Schlotterbeck (23) ins Spiel. Mats Hummels (34) musste in der Saisonvorbereitung nicht kürzertreten, wird aber womöglich im Saisonverlauf nicht um eine Pause herumkommen.

Kurz gesagt: Der BVB kann noch weitere Unterstützung für die Innenverteidigung gut gebrauchen. Verstärkung könnten die Schwarz-Gelben ‚Sport1‘ zufolge vom FC Southampton an Bord holen.

Demnach hat die Borussia Armel Bella-Kotchap „ganz oben“ auf der Einkaufsliste. Erst im vergangenen Jahr war der 21-Jährige für elf Millionen Euro vom VfL Bochum nach England gewechselt. Der DFB-Nationalspieler stieg mit den Saints allerdings aus der Premier League ab. Zweitklassig will Bella-Kotchap aber wohl nicht bleiben.

Dickes Preisschild trotz Abstieg

Auf der Insel konnte sich der 1,90 Meter große Rechtsfuß grundsätzlich schnell akklimatisieren. In sämtlichen seiner 24 Premier League-Einsätze stand der gebürtige Pariser in der Startelf, plagte sich zwischenzeitlich aber wie auch in Bochum mit Verletzungen rum. Das Preisschild für Bella-Kotchap liegt bei rund 20 Millionen Euro. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig.

Weiterer Kandidat im Blick

Von seinem Profil her würde der Youngster aber perfekt ins Beuteschema der Dortmunder passen. Mit 100 Profispielen hat Bella-Kotchap bereits eine gewisse Portion Erfahrung gesammelt und besitzt mit seinen 21 Jahren gleichzeitig noch großes Entwicklungspotenzial. Zwar ist der Ex-Bochumer Top-Kandidat beim BVB, doch ‚Sport1‘ zufolge existiert noch eine weitere, namentlich nicht genannte, Alternative, deren Aktien ebenfalls gut stehen sollen.