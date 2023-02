PSV: Simons äußert sich zu Vertragsgesprächen

Xavi Simons hat sich erstmals zu den laufenden Vertragsgesprächen mit der PSV Eindhoven geäußert. Beim TV-Sender ‚ESPN‘ ließ der hochtalentierte Mittelfeldspieler im Anschluss an den Kantersieg gegen den FC Groningen (6:0) verlauten: „Ich habe im Sommer einen Fünfjahresvertrag bei PSV unterschrieben, das ist also nicht das Problem. Wir werden sehen, keine Ahnung, was passiert. Ich will einfach nur Fußball spielen, Großes erreichen und Titel gewinnen. Ich weiß nicht, was in vier oder fünf Monaten passieren wird, aber ich weiß, dass ich hier einen Fünfjahresvertrag habe.“

Obwohl der Vertrag langfristig gültig ist, gibt es darin ein wichtiges Detail zu verhandeln. Dank einer Rückkaufoption darf Simons für vier Millionen Euro zurück zu Ex-Klub Paris St. Germain wechseln. PSV würde den Passus gerne streichen und den 19-Jährigen dafür mit einem höheren Gehalt belohnen.

