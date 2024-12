VfB-Zukunft: Rieders klarer Wunsch

Leihspieler Fabian Rieder (22) hofft auf einen dauerhaften Wechsel zum VfB Stuttgart. Der vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehene offensive Mittelfeldspieler sagt gegenüber dem ‚Blick‘: „Ich habe mich bei der Leihe entschieden, zu einem Klub zu gehen, der zu mir und meinem Spielstil passt und wo ich auch das Gefühl habe, dass sie mich für einen längeren Zeitraum binden möchten.“ Der Vertrag des Schweizer Nationalspielers läuft in Rennes noch bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über eine feste Verpflichtung entscheiden werden in erster Linie seine Leistungen, weiß auch Rieder selbst: „Es liegt am Ende des Tages aber auch an mir, mich aufzudrängen, damit es passiert. Es ist das Ziel, in der Bundesliga und bei Stuttgart zu bleiben.“ In der laufenden Saison kam Rieder zwar bisher in jeder Bundesliga-Partie zum Einsatz, jedoch pendelt er immer wieder zwischen Startelf- und Jokerrolle. In 13 Liga-Einsätzen verbuchte Rieder ein Tor und drei Assists. Die Kaufoption für den Linksfuß liegt bei rund zehn Millionen Euro.