König Endrick siegt & provoziert | Wird Davies zu Kroos 2.0?

Endrick bei Titelgewinn im Fokus

In Brasilien richten sich heute alle Augen auf Palmeiras. Der Traditionsklub aus São Paulo hat in der Nacht die Meisterschaft eingetütet und umgehend in den Feiermodus geschaltet. Ganz vorne mit dabei das Wunderkind der Grün-Weißen, der 17-jährige Endrick. Auch im letzten Saisonspiel gegen Cruzeiro trug sich der angehende Real Madrid-Stürmer in die Torschützenliste ein. Die spanische ‚as‘ titelt kurz und prägnant: „Der König“.

Auch die auflagenstarke Zeitung ‚Folha de São Paulo‘ stellt das Sturmjuwel in den Vordergrund. „Endrick führt Palmeiras zum Double“, heißt es auf deren Titelblatt. Eine Spitze in Richtung Botafogo, das von Palmeiras im Saisonendspurt vom Thron gestoßen wurde, konnten sich der Youngster und Kollege Raphael Veiga nicht verkneifen. Ein Bild, auf dem die beiden frisch gekürten Champions den Torjubel des Botafogo-Spielers Marlon Freitas kopieren und an den Rivalen ein „Piscadinha“, ein „Augenzwinkern“, senden, geht viral.

Real hofft auf Schnäppchen

Der Kampf um Alphonso Davies ist längst ausgebrochen. Die ‚Sport Bild‘ berichtete gestern, dass der Kanadier eine satte Gehaltserhöhung fordert, um seinen Kontrakt beim FC Bayern zu verlängern. Die ‚as‘ schlägt heute in dieselbe Kerbe und nennt sogar eine Zahl. Über 15 Millionen Euro brutto sollen es jährlich sein. Damit würde Davies in die Spitzenverdiener-Gruppe an der Säbener Straße aufsteigen.

Ein großes Bild des pfeilschnellen Linksverteidigers ziert die Titelseite der spanischen Tageszeitung, darunter der Titel in großen Lettern: „Die Forderung von Davies“. Der begehrte Außenbahnspieler will herausfinden, wer seine Wünsche erfüllt. „Der Kanadier setzt Bayern unter Druck“, fasst die ‚as‘ die Situation zusammen. Denn Davies und vor allem sein Berater flirten seit Wochen öffentlich mit Real Madrid.

Die Königlichen sind heiß auf den Nationalspieler und lauern dabei auch noch auf ein echtes Schnäppchen, ganz ähnlich wie bei Toni Kroos 2014. Der Mittelfeldstratege hatte nur noch ein Jahr Vertrag bei den Bayern und wollte nicht verlängern. Dadurch sahen sich die Münchner gezwungen, Kroos für magere 25 Millionen Euro abzugeben. Ein ähnliches Szenario erhoffen sich die Königlichen auch bei Davies.