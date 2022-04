Kabak-Verkauf: Schalke senkt den Preis

Bis 2024 ist Ozan Kabak noch an Schalke 04 gebunden. Dass der türkische Abwehrspieler in der nächsten Saison das Trikot der Knappen tragen wird, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würde Manager Rouven Schröder den 22-Jährigen gegen eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich ziehen lassen.

Dabei hatte Schalke eigentlich für den Sommer mit einer Summe von 13 Millionen Euro gerechnet. In dieser Höhe war die Kaufpflicht für Leihklub Norwich City veranschlagt. Gekoppelt war diese an den Klassenverbleib und mindestens 20 Einsätze im Trikot der Canaries. Beide Voraussetzungen werden aber wohl nicht erfüllt und so ist ein Verbleib in Norwich keine Option mehr. Denn der Klub steht vor dem Abstieg und für Kabak ist die Saison verletzungsbedingt schon beendet.

Wohin die Reise im Sommer gehen könnte, steht aber noch in den Sternen. Nach FT-Infos liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkreten Anfragen auf dem Tisch.