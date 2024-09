Eriksen-Berater schließt Abschied aus

Christian Eriksen wird Manchester United in diesem Sommer nicht mehr verlassen. Das hat sein Agent Martin Schoots gegenüber ‚Voetbal International‘ klargestellt: „Im Januar hat Ajax angefragt, aber das war zu früh. In diesem Sommer wurde die Anfrage nicht gestellt, also war es kein Thema. Es gab noch einen anderen niederländischen Verein, der den Kontakt suchte, aber das war keine Option. Die ganze Aufmerksamkeit liegt jetzt auf Manchester United.“ In den Niederlanden hat das Transferfenster am heutigen Montag noch geöffnet.

Eriksen wird nun aller Voraussicht nach bis mindestens Januar bei den Red Devils bleiben. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Schoots ist davon überzeugt, dass sein Klient bis dahin seine Spielanteile bekommen wird: „Manchester United wird in den kommenden Monaten alle drei Tage spielen, also wird er immer noch wichtig sein.“ In der laufenden Saison absolvierte Eriksen allerdings lediglich vier von möglichen 360 Minuten.