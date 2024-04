Wellenreuther kommentiert PSV-Interesse

Für Timon Wellenreuther steht fest, dass er in der kommenden Saison bei einem Klub die Nummer eins sein will. Nach der heutigen Partie gegen Fortuna Sittard (1:0) sagte der Ersatztorhüter von Feyenoord Rotterdam bei ‚ESPN‘: „Man will Fußball spielen und nicht nur trainieren und dann auf der Bank sitzen, aber manchmal muss man seine Rolle akzeptieren.“ Auf Nachfrage, ob er ab Sommer einen Platz als Stammtorhüter anpeilt, antwortete der 28-Jährige kurz und knapp: „Ja.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2025 ist Wellenreuther noch an Feyenoord gebunden. In der laufenden Spielzeit vertrat der gebürtige Karlsruher immer wieder Justin Bijlow (26), der aufgrund verschiedener Verletzungen einige Spiele verpasste. Zuletzt kursierten Gerüchte über ein Interesse von Ligakonkurrent PSV Eindhoven. Darauf angesprochen entgegnete der Schlussmann, er habe nichts von einem möglichen Transfer nach Eindhoven gehört.