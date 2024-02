Schalke: Talente-Quintett mit unterschiedlicher Perspektive

Taylan Bulut (18), Max Grüger (18), Niklas Barthel (18), Vitalie Becker (18) und Luca Podlech (18) aus der U19 könnten eine Zukunft im Profibereich des FC Schalke 04 haben. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ soll der Vertrag von Rechtsverteidiger-Talent Bulut, der noch bis 2025 gültig ist, verlängert werden. Ebenso seien die Verhandlungen mit Mittelfeldspieler Grüger und Linksverteidiger Becker, deren Arbeitspapiere im kommenden Sommer auslaufen, in vollem Gange. Etwas geringere Aussichten auf einen Platz im Profikader sollen dagegen Torwart Podlech und Innenverteidiger Barthel, die beide noch bis 2025 gebunden sind, haben.

Aus der Knappenschmiede schafften es in der Vergangenheit schon so einige Talente in den Profikader der Königsblauen und im Anschluss zu Topvereinen auf der ganzen Welt. Darunter beispielsweise Manuel Neuer, Leroy Sané oder Julian Draxler. Abzuwarten bleibt, ob die oben genannten Talente einen ebenso steilen und erfolgreichen Karriereweg hinlegen können.