Neue heiße Spur bei Ramos

Nach dem Vertragsende bei Paris St. Germain dauert die Klubsuche von Sergio Ramos an. Gerne würde der Starverteidiger in heimische Gefilde zum FC Sevilla zurückkehren, zuletzt galt diese Option jedoch als unwahrscheinlich. Für den Moment scheint sich auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien zerschlagen zu haben. Interessent Al Ahli entschied sich stattdessen für die Verpflichtung von Merih Demiral (25).

Andere Spuren nach Nord- und Südamerika haben sich in den vergangenen Wochen etwas verlaufen. Dafür wird nun ein Wechsel in die türkische Süper Lig zum Thema. Laut der Zeitung ‚Fanatik‘ besteht nach dem geplatzten Wechsel zu Al Ahli eine „hohe Wahrscheinlichkeit“, dass Ramos in Istanbul bei Galatasaray unterschreibt.

Mit etwa Wilfried Zaha (30), Mauro Icardi (30/Festverpflichtung) und Ex-Bundesligastar Angeliño (26) hat der türkische Meister bereits sehr namhaft eingekauft. Ramos würde somit perfekt in die Transfer-Agenda passen. Gala soll dem 37-jährigen Spanier bereits einen Zweijahresvertrag mit 5,5 Millionen Euro Gehalt per annum vorgelegt haben – keine saudi-arabischen Verhältnisse, aber dafür mindestens ein weiteres Jahr Champions League.