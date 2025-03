Real Madrid: Fünf Abgänge im Sommer?

Drei Verträge laufen im Sommer bei Real Madrid aus. Dass der Kontrakt von Innenverteidiger Jesús Vallejo (28) verlängert wird, ist nahezu ausgeschlossen. Der Ex-Frankfurter kam in dieser Saison zu einem zehnminütigen Einsatz Ende September. Nach Leihen zu vier verschiedenen Vereinen dürften sich die Wege jetzt endgültig trennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Modric entscheidet

Auch der Vertrag von Altmeister und Kapitän Luka Modric (39) läuft aus. Ob der Kroate nochmal verlängert, entscheidet er mehr oder weniger selbst. Wenn auch nicht mehr über die volle Distanz – für das Spiel der Königlichen ist Modric immer noch wichtig.

Klar scheint, für einen anderen Verein wird der Ballon d’Or-Sieger von 2018 nicht mehr auflaufen. „Ich habe bereits gesagt, dass ich meine Karriere bei Real Madrid beenden möchte. Das wäre ein Traum für mich“, so Modric, der laut eigener Aussage noch keine Entscheidung getroffen hat: „Es stehen noch viele Spiele an, und ich muss mich konzentrieren. Aber mal sehen, was passiert. Ich spüre keinen Druck.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer Vázquez-Konkurrent

Anders gestaltet sich die Lage bei Rechtsverteidiger-Routinier Lucas Vázquez (33). Vereinsintern soll es Zweifel an einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags geben. Hintergrund ist auch die sich anbahnende Verpflichtung von Trent Alexander-Arnold (26), der ablösefrei vom FC Liverpool kommen soll und ebenfalls rechts hinten zuhause ist.

Zwei Leihkandidaten

Zumindest zeitweise könnten Arda Güler (19) und Endrick (18) ihre Zelte in der spanischen Hauptstadt abbrechen. Das hochtalentierte Offensivduo kommt nur sporadisch zum Einsatz: Güler auf 640 Ligaminuten, Endrick auf 105.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide betonen derzeit noch, sich auch kommende Saison bei Real durchsetzen zu wollen. Eine Leihe wäre aber ein sinnvoller Schritt und wird den beiden womöglich auch noch von Vereinsseite ans Herz gelegt. Interessenten gibt es für beide zur Genüge.