Hoffenheim: Der Stand bei Breitenreiter

André Breitenreiter bleibt wohl vorerst Trainer der TSG Hoffenheim. Nach Informationen von ‚Sport1‘ ist es am heutigen Sonntagvormittag zu einem Krisengespräch zwischen dem Übungsleiter und Sportchef Alexander Rosen gekommen, in dem grundsätzliche Dinge angesprochen wurden.

Aktuell deute vieles darauf hin, dass der in Langenhagen geborene Coach auch künftig an der Seitenlinie stehe. Bereits gestern erklärte Rosen: „Es ist zu einfach, nur den einen zu nehmen.“ In 22 Spielen unter der Führung von Breitenreiter holten die Sinsheimer durchschnittlich 1,14 Punkte pro Spiel.

Update (16:38 Uhr): Die ‚Bild‘ berichtet anderes. Der Boulevardzeitung zufolge soll Breitenreiter noch heute mitgeteilt werden, dass er beurlaubt ist. Das sei das Ergebnis des Krisengesprächs.