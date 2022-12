Elvedi-Berater reagiert auf HSV-Gerüchte

Jan Elvedi wird Jahn Regensburg vorerst nicht in Richtung des Hamburger SV verlassen. Das hat sein Berater Gianluca Di Domenico gegenüber ‚Nau.ch‘ versichert: „Dass sich Vereine für Jan Elvedi interessieren, erstaunt mich nicht. Er hat sich in den letzten zwei Jahren zum absoluten Leistungsträger in Regensburg entwickelt. Und ist mittlerweile einer der besten Innenverteidiger der Liga. Doch Jan ist auch ein absoluter Profi und konzentriert sich derzeit ausschließlich auf seinen Klub.“

Die ‚Hamburger Morgenpost‘ hatte Elvedi mit einem Wechsel an die Elbe in Verbindung gebracht. Beim HSV fahndet man fieberhaft nach einem Vertreter für den dopinggesperrten Mario Vuskovic. Elvedis Vertrag in Regensburg läuft am Ende der Saison aus. Bis dahin will man Di Domenico zufolge noch abwarten: „Was danach passiert, werden wir in Ruhe anschauen.“ Die Rothosen müssen sich somit anderweitig nach einer Alternative umschauen.

