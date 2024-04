Roma: De Rossi bleibt Trainer

Daniele de Rossi bleibt Trainer der AS Rom. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, sitzt der 40-Jährige mindestens in der kommenden Saison auf der Trainerbank bei den Giallorossi. „Danieles Führung ist geprägt von Respekt und Mut, während seine Stärke und sein Vertrauen, tief verwurzelt im Verein, im Einklang mit den Werten der Roma, der Stadt und unserer einzigartigen Fans stehen. Wir könnten nicht glücklicher sein, ein langfristiges Projekt mit Daniele aufzubauen“, kommentieren die Roma-Besitzer Dan und Ryan Friedkin.

Unter de Rossi spielen die Römer eine gute Saison. In der Serie A rangieren die Giallorossi auf dem fünften Platz, der für die Qualifikation in der Champions League reichen dürfte. In der Europa League steht die AS außerdem im Viertelfinale.