DFL sagt vier Zweitliga-Spiele ab

Die Corona-Pandemie wirbelt den Spielplan der zweiten Bundesliga durcheinander. Wie die DFL mitteilt, wurden die jeweils kommenden beiden Partien des Karlsruher SC und SV Sandhausen abgesagt. Beide Mannschaften befinden sich wegen positiver Covid-19-Fälle in häuslicher Quarantäne.

Karlsruhe wäre ursprünglich am kommenden Samstag zu Fortuna Düsseldorf gereist und hätte eine Woche später Erzgebirge Aue empfangen. Sandhausen hatte das Auswärtsspiel in Fürth am morgigen Freitag und das Heimspiel gegen den Hamburger SV eine Woche später auf dem Programm. Ob das Zweitliga-Duo am 30. Spieltag wieder den regulären Betrieb aufnehmen kann, entscheidet die DFL Ende nächster Woche.