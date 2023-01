Florenz drängt auf Sabiri-Kauf

Abdelhamid Sabiri (26) könnte auf den letzten Metern des Januar-Transferfensters innerhalb der Serie A wechseln. Der Redaktion von Gianluca Di Marzio zufolge will der AC Florenz den marokkanischen WM-Teilnehmer gegen eine Ablöse von zwei Millionen Euro festverpflichten. Leihweise soll Sabiri, so der Plan der Viola, die Saison in Ligurien zu Ende spielen.

Sampdoria Genua beharre allerdings auf eine Ablöse von vier Millionen Euro für den ehemaligen Bundesliga-Profi. Die Verhandlungen laufen. Mit Marokko hatte Sabiri im Dezember das WM-Halbfinale erreicht. In der Saison 2019/20 bestritt der offensive Mittelfeldspieler 24 Partien in der Bundesliga für den SC Paderborn.

