Medien: Mainz einig mit Doan

Die Dribbelkünste von Ritsu Doan dürften in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga zu bewundern sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der FSV Mainz 05 Einigung mit dem japanischen Linksfuß erzielt. Schon seit einigen Tagen befand sich der Bundesligist in Verhandlungen mit Doan.

Ausstehend ist allerdings noch die Übereinkunft mit der PSV Eindhoven, an die der 23-Jährige bis 2024 vertraglich gebunden ist. Bei vier bis fünf Millionen Euro werde sich die Ablöse am Ende einpendeln, so die ‚Bild‘.

Transfer im zweiten Anlauf

Schon im vergangenen Sommer hatten die Mainzer ihr Glück bei Doan versucht, ein Deal kam damals aber nicht zustande. Der Japaner kehrte von seiner Leihe bei Arminia Bielefeld in die Eredivisie zurück. Sieben Tore und ein Assist stehen nach 22 Einsätzen in dieser Saison zu Buche.

In Bielefeld hatte Doan zuvor mächtig Eindruck hinterlassen. Auf die flinken Bewegungen und den starken linken Fuß hofft zukünftig Mainz-Coach Bo Svensson.