Verhandlungen laufen: Mainz will Doan

Bo Svensson wünscht sich Verstärkungen für die Offensive. Ganz oben auf der Wunschliste stehen Neuzugänge, die Stärken im Eins gegen Eins haben und auf dem offensiven Flügel zum Einsatz kommen können. Der ehemalige Bielefelder Ritsu Doan passt da perfekt ins Anforderungsprofil.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, bemüht sich Mainz 05 intensiv um den 23-Jährigen von der PSV Eindhoven. Am gestrigen Dienstag sollen Vertreter der Rheinhessen mit den Kollegen aus Eindhoven sowie mit den Beratern des Offensivspielers verhandelt haben.

Im zweiten Anlauf?

Doan stand schon im vergangenen Sommer in Mainz auf dem Wunschzettel, ein Deal kam damals aber nicht zustande. Der Japaner kehrte in die Eredivisie zurück, wo er seitdem zwischen Startelf und Ersatzbank pendelt. Sieben Tore und ein Assist stehen nach 22 Einsätzen in dieser Saison zu Buche.

2024 läuft der Vertrag des Linksfuß‘ in Eindhoven aus. Die Chancen stehen gut, dass Doan schon in diesem Sommer in die Bundesliga zurückkehrt. Bei seiner einjährigen Leihe nach Bielefeld hatte er dort bleibenden Eindruck hinterlassen.