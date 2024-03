Streich-Nachfolge: Schuster übernimmt

Der SC Freiburg hat sich offenbar auf einen Nachfolger für Christian Streich festgelegt. Wie der ‚kicker‘ vermeldet, wird Julian Schuster zur nächsten Saison beim Sportclub übernehmen. Die Freiburger wollen die Entscheidung noch in dieser Woche verkünden, laut ‚kicker‘ am morgigen Donnerstag oder am Freitag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Aktiver war Schuster in 242 Spielen für den SC Freiburg aufgelaufen. Seine Schuhe hat der ehemalige defensive Mittelfeldspieler 2018 an den Nagel gehangen. Dem Verein ist Schuster nach seinem Karriereende treu geblieben.

Lese-Tipp

Dank Ausstiegsklausel: Freiburg nimmt Reis ins Visier

Derzeit arbeitet der 38-Jährige als Verbindungstrainer Profis und Jugend sowie in der Video- und Gegner-Analyse. Seine Pro-Trainer-Lizenz hat Schuster vor einigen Wochen gemacht. In wenigen Monaten steht seine erste Aufgabe als Chefcoach einer Profimannschaft an.