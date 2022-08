FC Bayern: Quartett droht Bochum-Ausfall

Der FC Bayern wird am Sonntag (17:30 Uhr) im Spiel gegen den VfL Bochum gleich auf mehrere Stars verzichten müssen. Trainer Julian Nagelsmann ließ auf der Pressekonferenz wissen: „De Ligt hat einen Bänderriss in der Hand, Gnabry hat einen knöchernen Ausriss am Handgelenk, hat einen Gips, plus Adduktorenprobleme. Upamecano hat einen Schlag aufs Fibulaköpfchen bekommen, da wissen wir noch nicht, ob er spielen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Shootingstar Jamal Musiala könnte die Partie gegen Bochum verpassen: „Musiala wird Stand jetzt eher ausfallen, er hat eine Zerrung im Übergang vom Hüftbeuger, im Adduktorenbereich.“ Weiter betont der Bayern-Coach, dass es sich beim jungen Nationalspieler lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme handle.