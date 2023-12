PSG vor 50-Millionen-Doppelschlag

Bei Paris St. Germain kündigt sich der nächste Winter-Neuzugang aus Brasilien an. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato steht nun auch der 18-jährige Sechser Gabriel Moscardo unmittelbar vor dem Wechsel in die französische Hauptstadt. Der Deal mit Corinthians ist so gut wie besiegelt, es geht nur noch um letzte Details.

Als Sockel-Ablöse fließen zunächst 22 Millionen Euro nach São Paulo, weitere drei Millionen Euro können nachträglich als erfolgsabhängige Zuschläge hinzukommen. Damit liegt Moscardo in der gleichen Ablösekategorie wie Landsmann Lucas Beraldo (20), der von Flamengo zu PSG wechseln soll. Inklusive Boni kann der Preis des Innenverteidigers ebenfalls auf 25 Millionen Euro ansteigen.

Bis zu 50 Millionen Euro ist den Parisern also dieser brasilianische Winter-Doppelschlag wert. Die Zielsetzung liegt auf der Hand: Der Ligue 1-Primus will seine Besetzung in der Defensive verjüngen und bedient sich dafür auf dem brasilianischen Talentmarkt. Sowohl Moscardo als auch Beraldo sind bereits Stammspieler in ihren jeweiligen Mannschaften.